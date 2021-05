Zapachy dopasowane do branży

Aromamarketing to jedna z nowoczesnych technik marketingu sensorycznego. Odpowiednio wykorzystany i z odpowiednio dobranymi zapachami dopasowanymi do branży, może zwiększyć czas przebywania klientów w sklepie i sprawia, że chętniej zostawiają w nim pieniądze. Marketing zapachowy może ograniczyć się do rozpylania wybranego zapachu w konkretnym miejscu, jednak warto pamiętać, że stoi za tym cała machina planowania i strategii. Skuteczny aromamarketing wymaga wielu czynności, począwszy od decyzji, jakiego rodzaju zapachów użyć, żeby były to zapachy dopasowane do branży, aż po wybór miejsca i sposobu ich rozprowadzenia.

Aromamarketing - czyli zapachy dopasowane do branży

Aromamarketing powstał poprzez wykorzystanie faktu, że ludzki mózg najdłużej zapamiętuje zapachy. Dzieje się tak, ponieważ zmysł powonienia jest najściślej połączony z częścią mózgu, która odpowiada za emocje. Możemy zapomnieć obraz, dźwięk, ale zapach na długo pozostanie w naszej pamięci. Zapach, będący mieszanką związków chemicznych, wywołujących określone bodźce może w znaczący sposób, świadomie lub podświadomie wpłynąć na podejmowane przez nas decyzje. Warto więc zapoznać się z tematem aromamarketingu, którego założeniem jest przede wszystkim zainteresowanie klienta marką za pomocą określonej woni. Istotne jest również, aby wybrać odpowiednie zapachy dopasowane do branży. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić - wskazówki znajdziesz na naszym blogu!